بث الدفاع المدني السعودي، ليلة الجمعة، تغريدة مساندة ودعم لإمارة دبي عقب نشوب حريق ضخم في فندق "العنوان" داون تاون في محيط برج خليفة.

وجاء في تغريدة الدفاع المدني السعودي: "حفظ الله الأشقاء في دبي من كل سوء، ولا أراهم مكروها في وطنهم وشعبهم".

ولم يتسبب الحريق الذي نشب قبل ساعتين من منتصف الليل في إلغاء احتفالات الألعاب النارية التي انطلقت من برج خليفة.

ونجح الدفاع المدني في دبي في السيطرة على الحريق. وتم الإعلان عن وقوع حالة وفاة واحدة بجلطة قلبية، و14 إصابة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.

وتولت 4 فرق من الدفاع المدني في دبي مكافحة النيران، وإخلاء كافة النزلاء من الفندق.