الرياض.. رسامة كفيفة تبهر زوار معرض "منتجون3"

جذبت الطالبة الكفيفة نورة المجرشي برسمها أنظار زوار معرض "منتجون3" الذي يقام على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك عبر جناحها الذي احتوى العديد من أعمالها المنقوشة بإبداع، وتمكنت من بيع لوحة بـ قيمة 8 آلاف ريال، والعديد من اللوحات الثمينة، بالإضافة لطلبات الرسم التي تأتيها يومياً. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت المجرشي التي أطلقت اسم "النظارة البيضاء" على ركنها أنها بدأت الرسم منذ 9 سنوات تقريباً، فكانت هواية الرسم ملازمة لها منذ طفولتها، ووجدت التشجيع والدعم من والدتها وعائلتها، مشيرة إلى أنها أحبت رسم الطبيعة واللوحات ذات الرمزية، وتستخدم في الرسم أدوات خاصة بالمكفوفين ولغات البصر في إظهار رسوماتها التي تجاوزت الـ 300 لوحة، وعدت ريشتها بمثابة السهم الذي ترميه لكل من ينظر إليها بعين الشفقة، فهي لا تعتبر نفسها معاقة، بل بكامل صحتها وإبداعاتها من تتحدث عنها.

ولفتت الانتباه إلى أنها لا تنسى أغلى رسمة بالنسبة لها بعنوان "غنيمة السرطان" والتي رسمتها حين فقدت أعز صديقاتها حين توفيت بعد معاناتها مع السرطان، واستوحت رسوماتها من الخيال، مبينة أن بعض اللوحات اكتملت، والبعض منها لم يكتمل، ولعل اللوحة الوحيدة التي لم تكتمل هي ما تصف بداخلها من إحساس.

وذكرت الرسامة الكفيفة أن مشاركتها في معرض "منتجون3" جاءت لأنها تجد في هذا المعرض مكاناً مناسباً لإظهار موهبتها، وتمكنت من بيع الكثير من لوحاتها التي لاقت استحسان الزوار، بالإضافة للعديد من طلبات الرسم الخاصة، متمنية من خلال المشاركة في العديد من المناسبات، افتتاح معرض خاص بها، والذي سينقلها لعالم الاحتراف في الرسم والفنون.

ووجهة الطالبة المجرشي الدعوة لكل من لديه معاناة مع المرض أو لديه إعاقة أن يظهر ما بداخله من إبداع، وأن يتجاوز كل العقبات في سبيل إظهار موهبته.

يذكر أن معرض (منتجون3) يقام سنوياً بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلةً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي سيختتم فعالياته غداً ، ويتخصص في منح مزيد من الفرص المتنوعة للمرأة السعودية، للترويج عن إنتاجها في عدد من النشاطات المختلفة، ومساعدتها للدخول في عالم الاستثمار التجاري.