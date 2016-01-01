السعودية.. احباط تسلل حوثي واعتراض صاروخ باتجاه أبها

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، مساء يوم الجمعة، صاروخا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة أبها، حيث تم تدميره بدون أي أضرار، بحسب بيان صادر عن التحالف. وبادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

فيما أحبطت القوات السعودية المشتركة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي حاولت عبور الحدود في منطقة الخوبة بمحافظة الحُرث، وكبدت القوات السعودية الميليشيات خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات، في وقت شهدت مناطق في نجران اشتباكات أخرى بين القوات المشتركة والميليشيات.

وبحسب مصادر ميدانية، قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، وشاركت طائرات الأباتشي، ومدفعية القوات السعودية في قصف مواقع الميليشيات داحل الأراضي اليمنية.

وأشارت المصادر إلى هدوء ساد المنطقة في ساعات الصباح الأولى، قبل أن تعاود القوات السعودية قصف مواقع وتحركات للميليشيات.

كما شنت طائرات التحالف غارات مكثفة استهدفت مخازن السلاح في جبل النهدين ودار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.

السيطرة على حرض

من جانب آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات برية من التحالف العربي، من السيطرة على مدينة حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

إلى ذلك، أكدت مصادر أن قوات مشتركة من الجيش والمقاومة والتحالف تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة تعز انطلاقاً من قاعدة العند العسكرية شمال عدن.