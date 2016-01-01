المسجد_الحرام.. تطبيق أعلى المواصفات الفنية العالمية

تعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة وتشرف على أعمال المقاول الرئيسي لأعمال التشغيل والصيانة في مرافق المسجد الحرام الخدمية، مع مراعاة تطبيق أعلى المواصفات الفنية العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي، أن الإدارة تقوم بمعالجة الملاحظات التي تم رصدها بالمواسم السابقة في المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتركيز في برامج الصيانة على تأمين أعلى موثوقية للشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام والتأكد من جاهزيتها للعمل طوال الوقت وفي حال توقفها تتم تغطيتها مباشرة من محطات التغذية الكهربائية الاحتياطية كما تم تجهيز فريق ميداني بالمواقع لتلقي البلاغات ومتابعة الملاحظات ومعالجتها.

وبين أن المواقع التي تشرف عليها الإدارة محطات الموثوقية 13.8 كيلو فولت وعددها 11 محطة ومحطة التكييف المركزية (الشيلر) بأجياد وخزان مياه الكعكية (80.000) متر مكعب ومحطة كدي الكهربائية الاحتياطية وكذلك موقع سبيل الملك عبدالعزيز لمياه زمزم وأيضاً مصنع كسوة الكعبة المشرفة ومكتبة الحرم المكي الشريف وخزان مياه زمزم سعة (10.000) مترمكعب ومعرض عمارة الحرمين الشريفين والمبنى المركزي للرئاسة.

وأفاد الصاعدي أن الإدارة راعت خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف المشقة عليهم عبر تأمين استمرار تشغيل عمل وسائل التنقل في المسجد الحرام كالمصاعد والسلالم الكهربائية على مدار الساعة.