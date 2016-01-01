حملة مساعدات من #مركز_الملك_سلمان إلى طاجكستان

انطلقت اليوم الحملة الثانية من دفعة المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى المناطق المتأثرة جرّاء الزلال والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحوت الحملة التي انطلقت تحت إشراف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، من العاصمة دونشبه إلى مدينتي بدخشان ورشد المتضررتين، (610) سلال غذائية، و(70) طناً من الفحم، و(400) مدفأة، و(1950) بطانية، تحملها (16) شاحنة بمتابعة فريق مختص من المركز.