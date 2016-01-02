البحرين والإمارات مع السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب

أعلنت الإمارات والبحرين، السبت، تأييدهما لأحكام الإعدام التي نفذتها السعودية بحق 47 إرهابياً في مناطق مختلفة بالمملكة.

فقد أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تأييد دولة الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكد الوزير أن ما "اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدما لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل، أو العبث بأمن واستقرار المملكة".

كما أكد آل نهيان أن "قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، وأن ما قامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها".

من جهتها، أكدت البحرين أن تنفيذ السعودية لأحكام الإعدام القضائية خطوة ضرورية لحفظ الأمن، وجددت موقفها الراسخ والمبدئي المتضامن مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كافة ما تتخذه من إجراءات رادعة ولازمة لمواجهة العنف والتطرف.

إلى ذلك، أكدت البحرين، بحسب ما جاء في وكالة أنباء البحرين أن السعودية تعد ركيزة الأمن العربي والإسلامي، وأن دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هو دور حيوي ورئيسي لاستقرار المنطقة والعالم بأسره، وحل كافة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها الإرهاب.

كما شددت البحرين على أن قيام السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم المنسوبة إليهم هي خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على أمن وأمان كافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار السعودية.