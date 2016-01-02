السعودية: لم يتم إعدام أي قاصر من بين الإرهابيين الـ47

أصدرت وزارة الداخلية السعودية السبت بياناً حول تنفيذ حكم الإعدام بحق47 إرهابياً. إلا أن الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية أشارت فيه إلى أن من بين المنفذ بحقهم الإعدام من لم يتجاوز سن الـ18 عاماً، ما نفته وزارة الداخلية لقناة العربية.

من جهته، المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، لـ"العربية.نت" إن القضاء في السعودية يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشترط أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد، ولا يمكن أن تقام عقوبة جنائية ضد القصر، وهو من أوائل الأمور التي تتحقق منها المحكمة، وهي المسؤولية الجنائية والقدرة العقلية للمتهم، وعدم وجود أي خلل عقلي يخل بمسؤوليته الجنائية. وأضاف أن عمر المتهم من الأمور التي تهتم بها المحكمة، وتراقبها محاكم الدرجة الأعلى للاستئناف والمحكمة العليا.