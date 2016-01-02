عام التحدي والعمل

هذا العام لن يكون مثل الأعوام السابقة، فالتحديات كثيرة والظروف مختلفة والأوضاع لا يمكن التنبؤ بها، ولكن مؤشرات الأمل موجودة، خصوصًا ونحن نشاهد ما حولنا من خطوات جادة للإصلاح، ولتحسين كافة الجوانب المختلفة، والعمل على وضع خطط إستراتيجية لتغيير الكثير من السياسات والإجراءات والقواعد والأنظمة السابقة.

بداية هذا العام مختلفة بالنسبة لنا لأننا نبدأ العام بخطة عمل مختلفة وبميزانية مختلفة وبجهاز حكومي مختلف وبطريقة عمل حكومي مختلفة ووفق معايير وأهداف محددة ومن خلال أولويات معلنة وجهاز تقييم للأداء وآخر للمتابعة وهيئة للتأكد من النزاهة، ومع كل هذه الاستعدادات فإنه يجب على كل فرد منا مهما كانت مسؤولياته أن يحاسب نفسه ويعيد النظر في آلية عمله ويقيس مستوى أدائه بشكل صادق، ويسأل نفسه هل حقق أهدافه العام الماضي؟ وهل وضع أهدافًا جديدة له خلال هذا العام؟.

هو عام جديد يجب أن يكون شعارنا فيه هو التغيير والتحسين والتطوير نحو الأفضل، وأن نسعى لأن تكون نتائجنا فيه أفضل من العام الماضي، وألاّ ننتظر إلى نهاية العام لنحاسب أنفسنا، بل يجب أن تكون لنا وقفة شهرية أو حتى ربع سنوية لقياس ما تم تحقيقه من الأهداف الموضوعة في بداية العام، وأن نتبنّى منهج الشفافية والوضوح في الإعلان عن أخطائنا كما نعلن عن إنجازاتنا، وأن نعمل على التركيز على الاستفادة من كل نقدٍ هادف بنّاء يأتي من قلب مخلص يسعى لخدمة الوطن ونمائه، وأن نتجاهل الأصوات التي إما أنها اعتادت على كيل المدح والثناء، أو اعتادت على النقد غير الهادف، والتركيز على انتقاء العيوب.

يجب أن ننتهز هذه الفرصة الثمينة لبداية هذا العام في ظل هذه الظروف ليكون هذا العام هو عام الإصلاح الشامل والتغيير والترشيد، وأن يكون هذا العام هو عام الانطلاقة نحو تحوّل شامل في كافة شؤون حياتنا، فنسعى من خلاله إلى محاربة الفساد، وتنويع الاقتصاد وترشيد الاستهلاك والجودة في الأداء وتطوير العنصر البشري، فكل ما نحتاجه هو الهمّة والجدية، والإخلاص ومواصلة العمل، والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

* نقلا عن "المدينة"