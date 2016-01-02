مصري وتشادي ضمن قائمة الـ 45 إرهابيا المعدومين

تضمنت قائمة الـ47 إرهابيا، الذين نفذت وزارة الداخلية السعودية أحكام القتل بحقهم، صباح اليوم السبت، اثنين من غير السعوديين، أحدهما مصري الجنسية والآخر تشادي الجنسية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية فإن المتهمين هما محمد فتحي عبدالعاطي السيد، ومصطفى محمد الطاهر أبكر.

ونفذت الأحكام صباح اليوم السبت في 12 منطقة، طال 47 إرهابياً ومحرضاً، بينهم فارس الشويل ونمر النمر.

ودان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية".