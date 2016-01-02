مغسلة الأموال

كثير من قضايا غسل الأموال يفترض أن تصبح قضية رأي عام تطبق فيها الشفافية رسمياً، وهذا ما نأمل بأن يكون عنواناً لمرحلة اقتصادية مقبلة. بذلك يتحقق الكثير، ومنه، بل أدناه، التوعية بقضايا التستر وغسل الأموال، الغالبية العظمى من الناس لا تعلم ما هو غسل الأموال، وهو إعادة ضخ أموال من مصادر غير شرعية؛ مثل تجارة المخدرات والدعارة والتستر ومثيلاتها، في الدورة الاقتصادية.

وفي «الحياة» أمس نشر خبر أن وزارة الداخلية أطلقت آلية استقبال البلاغات إلكترونياً عن العمليات المالية المشتبه بأنها غسل أموال، أو تمويل إرهاب، وأضافت الصحيفة: «أكدت وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية أنه ستعقد دورات تدريبية لمنسوبي الجهات ذات العلاقة تتمثّل بالتعريف بكيفية الإبلاغ الفعال عن العمليات المالية المشتبه بها، وإيضاح آليات التمويل الإرهابي وغسل الأموال، مع استمرارية توقيع اتفاقات للربط الإلكتروني مع تلك الجهات».

في حين قال المتخصص في شؤون مكافحة غسل الأموال إبراهيم اليافعي: «إن تلقّي البلاغات إلكترونياً يساعد في سرعة رصد الجرائم بمختلف أشكالها، وضبط أكبر عدد ممكن من المتعاونين فيه».

السؤال هل الجمهور من المواطنين العاديين معنيون بمثل هذا التبليغ أم أنه محصور للمتخصصين في القطاع المالي الحكومي والخاص من بنوك وغيرها.

الوضوح هنا مهم خصوصاً مع الضرر المعروف من التستر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن التنوير وزيادة الوعي وترسيخ التعاون أن تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي مع الجهاز المختص بوزارة الداخلية، ومن واقع تحرياتهم وتحقيقاتهم، قائمة لأكثر النشاطات التجارية الشرعية والعادية استغلالاً كقناة تمرير لغسل الأموال، هناك الكثير من الناس ممن لا يعلمون أو يمكن التدليس عليهم، وقد يكونون مرتبطين بمثل هذه الأعمال بشكل أو بآخر من دون وعي منهم، وفي شفافية نشر قائمة مثل تلك مساعدة للجهات المختصة نفسها وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

* نقلا عن "الحياة"