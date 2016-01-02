وزارة العدل: القضاء لا ينظر إلى الانتماء المذهبي

قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم تطبيق المساعدة القضائية في هذه المحكمة المتخصصة، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامٍ لمن لم يستطع أن يوكل محامياً.

وشدد القفاري على أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني، مؤكداً أن القضاء السعودي مستقل ونزيه، ولا "نقبل التشكيك فيه".

وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهماً، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت، السبت، حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.