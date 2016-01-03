السعودية.. إنقاذ يمنية من محاولة انتحار بالمدينة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من منع مقيمة يمنية من الانتحار بعد أن أغلقت باب منزلها بإحدى البنايات السكنية.

وأفاد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني لـ " العربية "، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا تلقى بلاغا عن قيام مقيمه يمنيه بمحاولة الانتحار بإغلاق باب منزلها بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين بحي العزيزية، حيث تقيم مع اطفالها الثلاثة، وقيامها بفتح اسطوانة الغاز داخل المنزل .

وأشار الجهني إلى توجيه فرقة انقاذ واطفاء للموقع وتهدئة المقيمة وفتح الباب وانهاء احتجاز الأطفال وتهوية الموقع من جراء انتشار الغاز وذلك بدون اصابات.



