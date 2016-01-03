السعودية..مشروع كاميرات مراقبة يكلف أكثر من مليوني ريال

خطت بلدية محايل عسير خطوة متقدمة في تركيب كاميرات مراقبة للشوارع والحدائق العامة ومرافق البلدية في أول خطوة للاستفادة من التقنية وضمان لجودة العمل الميداني، حيث يعد المشروع الأول على مستوى الأمانات والبلدية بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محايل عسير، حمد هادي آل درهم، أن المشروع أقيم بعد دراسة مستفيضة من البداية حتى اكتمال المشروع وعلى ضوئها تم اختيار الأماكن التي يمكن مراقبتها. وقد بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليونين و700 ألف ريال تركيب 35 كميرة ذات جودة ومواصفات عالية تم اعتمادها من قبل شركة أرامكو السعودية، وفق آل درهم.

كما تم تخصيص غرفة مراقبة للكاميرات يشتمل على 35 شاشة عرض. ويشمل المشروع مرحلتين: الأولى مراقبة الشوارع العامة والحدائق وممتلكات البلدية للحفاظ عليها، والثانية المطاعم والبوفيهات. وعند اكتمال المشروع مستقبلاً، سيضم 256 كاميرا.

واختتم آل درهم حديثه قائلاً إن الغاية من المشروع هو توفير الوقت والجهد والمال ويمكن للجهات الأمنية الاستفادة منه في حال تقدموا بطلب الاستفسار فيما يخص الجانب الأمني.