القوات السعودية تقصف مواقع حوثية لإطلاق الصواريخ

قصفت مدفعيات القوات السعودية في محافظة الحُرث مواقع محدودة تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب جبل المدبع، بعد أن استغلتها الميليشيات لإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا.

فيما رصدت دوريات حرس الحدود أثناء القيام بمهامها اليومية لمسح الشريط الحدودي، تحركات بعض الميليشيات التي كانت تحاول اختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، ما نتج عنه تبادل لإطلاق النار وقتل عدد منهم أثناء محاولتهم الاجتياز.

وانخفضت وتيرة الاشتباكات بين القوات السعودية المشتركة والميليشيات في محافظة الطوال السعودية قبال محافظة حرض اليمنية، بعدما سيطرت المقاومة الشعبية في حرض على أجزاء كبيرة من المحافظة وطرد الميليشيات من مواقع عسكرية أنشئت لاستهداف مواقع مدنية وعسكرية سعودية.

وفي منطقة نجران، تمارس القوات السعودية مهامها اليومية في مراقبة الشريط الحدودي بعد انخفاض عملية الاشتباكات، وتركزت في مناطق محدودة حدودية غير مأهولة بالسكان.