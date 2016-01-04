أمير #مكة يوجّه بإزالة تعديات واقعة بشارع صاري

وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بفتح طريق الخدمة في شارع صاري بمحافظة جدة، وإزالة كل التعديات الواقعة عليه.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري إنه بعد التحقق من قيام أحد رجال الأعمال بقفل الطريق واستخدامه كمدخل لمنزله وجّه الأمير خالد الفيصل على الفور بسرعة إزالة التعدي خلال 24 ساعة، حيث بدأت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة صباح اليوم بأعمال الإزالة وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

وأوضح الدوسري أنه سبق وأن جرى تشكيل لجنة من الإمارة والأمانة وعدد من الجهات لدراسة الموضوع، وأوصت بالإزالة لمخالفته الأنظمة والقوانين وعدم وجود صك شرعي للموقع، معرباً عن شكر وتقدير الإمارة لكل من تفاعل مع هذا الموضوع.

