إيران.. زمن المواربة ولّى

ردود الفعل المتشنجة التي صدرت من ساسة إيران وأتباعهم في المنطقة العربية مع الأسف الشديد بشأن تنفيذ حد القصاص ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية بحق وطننا مستهدفين أمنه واستقراره ووحدته، جاءت كدليل إدانة لأولئك الساسة الذين أقحموا أنفسهم في دوامة من الصراعات والتأجيج الطائفي خدمة لأهداف أقل ما يقال عنها انها مشبوهة وفي الحقيقة هي ليست مشبوهة بل مؤكدة بالقاطع من الادلة، مستشهدا باعتبار مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن "العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة لإيران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد، مبيناً أن ثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد للثورة الخمينية."، وأضاف زاكاني خلال حديثه أمام أعضاء البرلمان الإيراني، أن "إيران تمر في هذه الأيام بمرحلة “الجهاد الأكبر”، منوها أن هذه المرحلة تتطلب سياسة خاصة، وتعاملا حذرا من الممكن أن يترتب عليه عواقب كثيرة."

فالاهداف معلنة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، متمثلة في احلام عودة الامبراطورية الفارسية وهيمنتها على العالمين العربي والاسلامي، فالنظام الايراني له اجندة يعمل على تنفيذها في الدول الاسلامية الاسيوية والافريقية عبر برامج تبدأ بالتعليم والصحة كغطاء ومن ثم يبدأ دس السم في العسل، ووجب علينا الاهتمام بذلك والتصدي له.

وصدق زاكاني في أمر واحد فقط لا غير ان العواقب وخيمة، فعلى النظام الايراني ان يعد نفسه اننا لن نسكت كما فعلنا من قبل محاولين الابقاء على وحدة صف اسلامي لا تضع ايران له اي اعتبار، بل على العكس هي تحاول شق الصف العربي والاسلامي خدمة لمصالح عرقية واحلام بعودة امبراطورية انتهت في (القادسية).

يجب على النظام الايراني ان يعرف حجمه الحقيقي وان لا يلقي بالتهم يمنة ويسرة متناسيا ان الارهاب صنيعته والارهابيين ابناؤه الشرعيون وهذه حقائق يعرفها القاصي والداني، فليس اوضح من تقرير الخارجية الاميركية حول الارهاب الذي يقول "ان ايران واصلت أنشطتها الارهابية، وقامت بدعم الجماعات الارهابية في مختلف انحاء الشرق الأوسط."

ويبرز التقرير بصفة خاصة دور ايران الارهابي والجماعات الارهابية التي تدعمها في سورية ولبنان والعراق.

ويؤكد ان ايران لا تدعم الجماعات الارهابية في هذه الدول فقط، وانما تدعم جماعات ومليشيات اخرى في المنطقة.

ويتوقف بصفة خاصة عند دور ايران الارهابي في العراق.

ويقول بهذا الصدد انه على الرغم من زعم ايران انها تدعم الاستقرار في العراق، فقد زادت من تسليح وتمويل وتدريب المليشيات الشيعية في العراق، وبعضها مصنف ضمن الجماعات الإرهابية.

ويسجل التقرير ان هذه المليشيات الشيعية المدعومة من ايران، فاقمت التوترات والاحتقان الطائفي في العراق. وبالإضافة الى هذا، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وخصوصا ضد المدنيين السنة.

يسجل التقرير ان ايران تستخدم فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني لتطبيق أهداف سياستها الخارجية، والقيام بعمليات مخابراتية سرية، واشاعة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويقول التقرير ان فيلق القدس بالحرس الثوري هو الأداة الأساسية بيد النظام الايراني في ممارسة وفي دعم الإرهاب في الخارج.

ويقول التقرير ان انشطة ايران الارهابية هي والقوى العميلة والتابعة لها لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط، وانما تمتد الى مناطق اخرى في العالم، في افريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية.

في المقابل ذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) الأميركية أن "إيران تنفق مليارات الدولارات لملء جيوب الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في اليمن، وسورية، ولبنان، وقطاع غزة. وبحسب ما نشرته الصحيفة – قبل أيام – ؛ فإن ميزانية الدفاع الإيرانية تتراوح بين (14 و30) مليار دولار في السنة، ويذهب كثير من هذا المال لتمويل الجماعات الإرهابية، والمقاتلين المتمردين في جميع أنحاء المنطقة، وذلك وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس."

اذاً العالم كله يعرف دعم النظام الايراني للارهاب وتغذية التطرف وتأجيج الصراعات خدمة لأهدافها وتطلعاتها.

من هذا المنطلق وجب علينا ان نتعامل معهم بالأسلوب الذي يعرفونه وبالطرق التي يفهمونها، فعهد سياسة المواربة وحسن الجوار لم يعد ينفع مع هكذا نظام.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"