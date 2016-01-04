السعودية تحظر سفر مواطنيها لإيران وتوقف الرحلات إليها

صرّح وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستوقف حركة الملاحة الجوية بينها وبين إيران، وأيضا وقف كل العلاقات التجارية معها. فيما أضاف الجبير في حديث لوكالة "رويترز" أن المملكة ستمنع مواطنيها من السفر إلى إيران، فيما قال إن الحجاج الإيرانيين سيبقون مكان ترحيب في السعودية.

وكشف وزير الخارجية السعودي أن قطع العلاقات مع إيران أعقب أعواما من السياسات العدوانية الإيرانية، كما شدد على أنه يتعين على إيران التصرف كبلد يحترم الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا بأن قطع العلاقات جاء نتيجة للتصعيد والتصرفات العدوانية التي صدرت عن الجانب الإيراني.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وقف جميع الرحلات من وإلى طهران.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنه بناءً على ما أعلنته المملكة يوم أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فقد وجهت الهيئة الناقلات الوطنية وجميع الناقلات بتعليق ومنع جميع رحلاتها من وإلى إيران، وذلك على خلفية الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية في مشهد بإيران.

وأوضحت الهيئة أن الناقلات الوطنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بغية عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقة بالتنسيق مع المسافرين.

وكان الجبير قد أعلن مساء الأحد، أن المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما قررت طرد دبلوماسييها من المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد لشرح ملابسات الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

وقال الجبير إن الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداءات على السفارات، حيث إن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأميركية والبريطانية.

وحول البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، قال الجبير إن أعضاء البعثة وصلوا إلى دبي بعد إجلائهم من إيران، مضيفاً: "لن نسمح لإيران بتهديد أمننا، ودعم من يهددون استقرار المنطقة".