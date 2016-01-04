الصور الأولى لوصول #البعثة_الدبلوماسية_السعودية لدبي

وصل أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية إلى دبي، مساء الأحد، بعد أن تم إجلاؤهم من طهران، وذلك إثر الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، ومن قبلها القنصلية السعودية في مدينة مشهد، ما دفع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد دبلوماسييها من المملكة خلال 48 ساعة.

وكان في استقبال أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في دبي أنور القرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، والسفير السعودي في الإمارات وموظفي السفارة السعودية.

وكان أسامة نقلي، رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، قد أكد خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أن السلطات السعودية قامت بإجلاء عائلات الدبلوماسيين السعوديين من طهران على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات"، أقلعت في وقت سابق، الأحد.

وأوضح أن السلطات الإيرانية "أعاقت" مغادرتهم في بادئ الأمر، قبل أن تسمح لهم بذلك.