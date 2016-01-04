شاهد.. الفرق بين السفارتين السعودية والإيرانية

واجهة محروقة ومبنى تلف كل ما فيه، بالمقابل مبنى يحيط به النخيل ويرفرف العلم الإيراني فوقه. هكذا تناقل مغردون صورتين لمبنى السفارة السعودية في طهران ومبنى السفارة الإيرانية في الرياض.

حيث تدل الصورتان المتباينتان على موقف النظام في طهران وكذلك موقف الحكومة السعودية. فالسفارة الإيرانية في الرياض لم تمس، وهو ما يمثل الدور السعودي المسالم في كافة علاقاته.

ويرى مغردون أنه لا يمكن التعبير عن المواقف السياسية بالدمار والفوضى والتخريب فهم بالنهاية شكل من أشكال الضعف.

وتكاد واجهة السفارتين في الرياض وطهران تعكس المواقف السعودية والإيرانية، واحدة تعبر عن ثقافة تخريب وتدمير وأخرى ثقافة نشر السلام والآمن.

من جهة أخرى، قال ابراهيم آل مرعي المحلل السياسي والعسكري إن الصورتين للسفارة السعودية في طهران والإيرانية في الرياض تبين أن المملكة دولة، بينما إيران منظمة إرهابية.

لأن تعامل الدول يختلف عن تعامل منظمات الإرهاب، وهو ما نشاهده بصور السفارتين.