مقتل مواطن وإصابة طفل في القطيف

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الـ11.30 من مساء الأحد 1437/3/23هـ وعند مباشرة رجال الأمن ضبط إحدى المعدات الثقيلة التي تعرضت للسرقة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، ما نتج عنه مقتل المواطن علي عمران الداوود، وإصابة الطفل محمد جعفر التحيفه (8 سنوات) بطلق ناري.

كما تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.

كذلك باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، والبحث والتحري عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الآثم.