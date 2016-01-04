الاعتداء_على_السفارة_السعودية خرق لـ"معاهدة فيينا"

يعتبر اقتحام وحرق مبنيي السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد انتهاكاً صارخاً لمعاهدة فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية وترعاها، ووفق القانون الدولي تصنف هذه الاعتداءات خرقا واضحا لا لبس فيه لبنود معاهدة فيينا.

فالاتفاقية الموقعة عام 1961 في فيينا تنص مادتها الثانية والعشرون على حصانة تتمتع بها مباني أي بعثة دبلوماسية في البلد المستضيف، كما تلزم الدولة المعتمد لديها - وهي في هذه الحالة إيران - باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة، كما تنص أيضاً على صيانة أمن البعثة من الاضطراب.

كما لا تجيز تعرض مباني البعثة أو الممتلكات التابعة لها للاستيلاء أو التفتيش أو حتى الحجز.

فصول ثلاثة من الاتفاقية خرقت خلال اليومين الماضيين في طهران ومشهد بأيدي مجموعات من رافضي حكم الإعدام المنفذ بحق رجل الدين نمر باقر النمر المدان في تهم إرهابية إلى جانب 46 شخصاً آخرين.