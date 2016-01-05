إيران تأسف للاعتداء على #السفارة_السعودية

قال مراسل قناة "العربية" في مجلس الأمن، إن إيران بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها عن أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وفي الرسالة قالت إيران إنها ستقوم بكل الجهود لاعتقال ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية، كما أوضحت الرسالة أن الرئيس حسن روحاني وجه الجهات ذات العلاقة من وزارة الداخلية والسلطات القضائية بمتابعة القضية من جميع جوانبها.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، والذي تلته قرارات بوقف كل العلاقات التجارية معها، وإيقاف حركة الملاحة الجوية إلى إيران، وكذلك حظر سفر السعوديين إلى إيران.

القرارات السعودية جاءت بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

وتوالت المواقف العربية المماثلة التي تراوحت بين قطع العلاقات وخفض مستوى التمثيل مع إيران، بينما تعقد الجامعة العربية، الأحد، اجتماعاً طارئاً بطلب سعودي لمناقشة الملف.