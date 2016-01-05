الجبير: #السعودية ستواصل العمل لحل الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن السعودية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وفق مبادئ جنيف واحد ومحادثات فيينا ونيويورك الأخيرة.

وجدد الجبير التأكيد على أن لا دور للأسد في مستقبل سوريا وأن السعودية ملتزمة بدعم الشعب السوري لنيل حقوقه وحريته.



وأعلن أن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للسوريين.



من جانبه قال دي ميستورا إن السعودية عازمة على أن لا تؤثر التوترات الأخيرة سلبا على ما جرى الاتفاق عليه في فيينا أو على مسار الحل السياسي.