انطلاق "الملتقى الثاني للطيران العام" الجمعة القادمة

تشهد العاصمة الرياض، الجمعة القادم، تظاهرة طيران نوعية بانطلاق "الملتقى الثاني للطيران العام" والذي سيقام في مطار الثمامة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي، الأستاذ عبدالله بن منصور الجعويني، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إشراف لجنة الطيران العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

وأبان عبدالله الجعويني أن الملتقى يهدف لتعريف الجمهور بالطيران العام وإتاحة الفرصة للشركات، والقطاعات ذات الصلة، ومدارس تعيلم الطيران بمختلف فئاته لعرض ما لديهم من خدمات يمكن تقديمها للراغبين بمجال الطيران.

وأبان أن الملتقى يعد من المناسبات السنوية الهامة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنوياً للهواة الالتقاء ببعض وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وسينطلق الملتقى هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من خمسين طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثه، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، متوقعا حضورا من ممارسي أنشطة الطيران محلياً وأقليمياً، مبينا أنه سيكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة للعامة أثناء الملتقى.

وأشار المدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي لنادي الطيران السعودي إلى أن النادي يشهد إقبالاً متزايداً من هواة أنشطة الطيران العام والرياضي من مختلف المناطق بغرض الانتساب للنادي لممارسة أنشطة الطيران العام والرياضي التي يشرف عليها النادي في كافة مناطق المملكه.

وأكد أن "الملتقى الثاني للطيران العام" سيدشن هذا العام في الساعة الثانية من مساء يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2016 في مقر النادي بمطار الثمامة بمدينة الرياض بمشاركة نخبة من أعضاء نادي الطيران السعودي وأكاديميات الطيران العام المرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ومدارس الطيران الرياضي المرخصة من نادي الطيران السعودي.