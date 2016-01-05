بالصور.. قرية رجال ألمع تتلألأ بين قمم الجبال بعسير

رصدت كاميرا "العربية.نت" عبر تقريرها المصور "ملامح" قرية رجال ألمع التراثية الواقعة بين قمم جبال السروات الشاهقة، التي تبعد عن مدينة أبها 54 كلم من خلال عقبه الصماء ومحايل عسير 45 كلم، وهي تعد من القرى التراثية التي تميزت بطابعها المعماري الألمعي القديم المبني بالحجارة القديمة. أما قصور القرية كقصر حاكم والدرعية ومعجب وجابر، فتأسرك بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ.

تشمل القرية 40 وحدة سكنية، وتتوزع ما بين غرف مفردة ونزل وأجنحة فندقية، واستراحات للزوار بنظام الساع. كما أن العمل مازال جارياً في القصور الشرقية من القرية.

أما لجهة أعمال الترميم التي طالت القرية، فأوضح مدير القرية إبراهيم مسفر الألمعي أن قيمة مشروع الترميم للقرية بالكامل بلغت 6 ملايين ريال.

وأضاف أن هناك متحفا قائما ومفتوحا للزوار يشمل العديد من القطع التراثية القديمة وحياة الناس في ذلك الوقت. وأشار إلى أن القرية تضم مدرسة أميرية وساحة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، وقد حرص فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بعسير وبتوجيهات الأمير سلطان بن سلمان عبدالعزيز على تطوير القرية والاهتمام بها، لكونها قرية نموذجية تحكي الطابع العمراني التراثي للمحافظة، وتسعى إلى ضم القرية إلى لائحة المعالم التراثية التابعة لليونيسكو.