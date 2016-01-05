"محامي الشيطان".. دور يلعبه نصرالله بدفاعه عن نمر النمر

حليف آخر وثيق لإيران وهو الأمين العام لـ"حزب الله "حسن نصرالله انضم لحملة الهجوم على السعودية وحاول الدفاع عن نمر النمر، إلا أن كل ما استخدمه من أسانيد للدفاع لم تكن في الواقع سوى أدلة إدانة للنمر.

"محامي الشيطان" هو الدور الذي اتخذه نصرالله في خطاب خصص نصفه للحديث عن إعدام المملكة العربية السعودية لنمر النمر.

فأمين عام "حزب الله" حاول تبييض صفحة نمر النمر، وببيت من زجاج رشق نصرالله آل سعود والمملكة.

نصرالله يتحدث عن أن آل سعود يلاحقون معارضيهم ويقتلوهم، لكن على ما يبدو فإن نصرالله تناسى ما يقوم به "حزب الله "في لبنان.

فعناصره وبدلائل دولية ضالعون بإغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ومعارضين آخرين للحزب بعد ثورة الأرز.

كما أن الصور التي تعكس واقع الحال في مضايا في سوريا والتي يحاصرها "رجال الله"، وفق وصف نصرالله لرجال حزبه، تثبت إحترامه لحقوق الإنسان.

ولم يكتف بذلك بل ساق للمملكة تهمة آخرى: "آل سعود يريدون فتنة سنية شيعية"، بحسب قوله.