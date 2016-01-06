أمطار رعدية على مناطق عدة بالمملكة

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم الأربعاء هطولاً للأمطار الرعدية مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة.

كما توقّعت الأرصاد تكوناً للضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شمال المملكة خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الخليج العربي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.