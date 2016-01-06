يجب أن نعفي الماضي من منصبه ليمر المستقبل، يجب أن نعفي العتيق المهلهل ليس بناء على طلبه ولكن لأن للجديد لذة ودهشة عدا عن كونه سنة كونية، وعلى الصفحات النضرة للعام الجديد جميل أن نترك خلفنا الكثير من الغامق الثقيل المستنزف لنشعر بشفافية وخفة أجنحة الفراش وهي تباشر أول شعاع شمس، وحماس سرب قطا وهي تدرج في واد بكر.

- لنعفِ الاقتصاد الريعي الأحادي الذي خدم مطالع التأسيس، ودعم بواكير التكون، والآن بحاجة إلى أن يترجل ويفسح المجال لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع محاضن التنمية الوطنية.

- لنعف الحذر والتشكيك والتثبيط الذي يتربص بمشروع التحول الوطني، ولنفتح له أروقة في عقلنا الذي تنمط وتقولب، ولنجرب حماس الشباب وخطواتهم الواسعة باتجاه المستقبل.

- لنعف دولة بمكانة ومقدرات دولتنا من مركزية القرار فنوسع دوائره، ونستثمر في مناجم العقول الوطنية، ونشرع حيزا للمشاركة ومقعدا للجميع داخل مركبة التنمية.

-لنعف عقولنا من ألفة الخيبة وتعوّد الخذلان، لنعف أجنحتنا من مساكنة الأقفاص، ولنشرع الباب لشهقة المغامرة، وغواية الآفاق المتسعة.

- لنعف مشروعاتنا من الدهاليز العتيقة للبيروقراطية؛ حيث الآمال المجهضة والطموحات الخداج، ولنستجب لوقع الزمن الذكي، والدبيب الإلكتروني، وإيقاع هدير مركبات المعرفة.

- لنعف ليس الأشخاص بل الاعتقادات التي تجعلنا نحصر الكوارث والأخطاء المؤسسية في الأشخاص، بينما تظل التقاليد الإدارية المعطوبة التي أنتجت جميع تلك الأخطاء متسنمة متمكنة فوق الكرسي.

- لنعف المسابقة الوظيفية التي جلبت من كواليس المحسوبيات من لايستحق، ولايضيف ولايطور، ويوارب البوابة لفيروس الفساد.

- لنعف كل ما هو زائد وفائض في مقرراتنا المدرسية، وأصبح يمثل عبئا تربويا ومعرفيا وأيدلوجيا، واستنزافا للمقدرات والوقت والطاقة.. مع مخرجات ضعيفة لاتستطيع دخول سوق عمل تنافسية وطموحة.

- لنعف أرواحنا وعقولنا وآذاننا من الأصوات المستدرجة إلى حلقات الجدل والهدر السفسطائي والتهم المسمنة بفكر الكراهية، والتصنيفات المعيقة للتعايش والتجانس، وارتكاب المزيد من البغض والعنف والتوحش ضد المكون الوطني.

- لنعف صحراءنا أمّنا وبيتها المتقشف من عبثنا وجورنا وشراهتنا وجشعنا، واستنزافنا الجائر الطائش لمقدرات أمّنا الصحراء المتقشفة ابتداء من النفط وانتهاء بحطب المدفأة.

- لنعف من محيطنا الكثير ممن قرضوا أيامنا وشتتوا أوقاتنا، وسكبوا في مداراتنا طاقات سلبية تشاؤمية، لابد أن يظلوا هناك بعيدا مع ركام العام الماضي، ولننطلق للعام الجديد أحرارا، بغرفات قلب خالية وضيئة.

- لنعف أقدامنا من كسل الدروب المعتادة، ونحرر وعينا ليقفز من طمأنينة المعلوم إلى غواية مغامرة المجهول ودرب المستقبل.

*نقلا عن "الرياض"

