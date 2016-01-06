إنترنت مجاني في جميع حدائق #مكة_المكرمة

أعلنت أمانة مكة المكرمة عن البدء في توفير إنترنت مجاني ضمن جميع الحدائق العامة ضمن منطقة مكة في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الأمانة في حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها إن أمانة مكة تبدأ بتشغيل الإنترنت مجانًا في الحدائق العامة، وأضافت في تغريدة ثانية أن خدمة الإنترنت ستسهم في جذب المُرتادين للحدائق وتؤمّن لهم الترفيه والتسلية فضلًا عن إتاحة الفرصة للاستفادة من الوقت والتواصل مع الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية وإنجاز الأعمال المختلفة.

بدوره، قال مساعد أمين العاصمة لتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن سلمان عبدالله إن هذه المبادرة تعتبر خطوة غير مسبوقة نحو توسيع الخدمات الإلكترونية ودعم خطط واستراتيجيات التحول للمدن الذكية، كما أكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال المهندس فهد بن فيصل كتوعة، مدير إدارة تشغيل النظم والشبكات، إن حديقة الحسينية تمت تغطيتها بخدمة الإنترنت المجاني بواسطة تقنية الألياف البصرية Fiber Optics وبسرعة تصل إلى 8 ميجابت في الثانية باستخدام موزعات إشارة لاسلكية ذات مواصفات عالية الجودة، وأضاف أن المشروع سيستهدف خلال الفترة القادمة العديد من الحدائق العامة وبعض المواقع الترفيهية المختلفة في مكة المكرمة.