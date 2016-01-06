بعثة #إيران الدبلوماسية تغادر السعودية عقب قطع العلاقات

غادر أعضاء السفارة الإيرانية بالرياض وأعضاء القنصلية الإيرانية بجدة المملكة العربية السعودية من الرياض اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة إيرانية، وذلك بعد قرار المملكة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وكان أعضاء القنصلية الإيرانية بجدة قد وصلوا الرياض الليلة الماضية للمغادرة إلى طهران مع أعضاء السفارة بالرياض، وقد قدمت التسهيلات والإجراءات اللازمة لمغادرتهم.

وكان متظاهرون قد هاجموا مبنى السفارة السعودية في طهران، السبت الماضي، وألقوا قنابل حارقة باتجاهها، ما أدى إلى إشعال النيران فيها بعدما تمكن المتظاهرون من اقتحام السور، ودخول حرم المقر قبل أن تخرجهم منه الشرطة.

وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في طهران في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 إرهابيا، بينهم نمر النمر الموالي لطهران.

وقبل ساعات من اقتحام السفارة السعودية في طهران، هاجمت عناصر من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، القنصلية السعودية في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وأضرموا النار بقسم من المبنى.