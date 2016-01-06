القوات السعودية تضبط أسلحة وقذائف على الحدود

ضبطت القوات السعودية المشتركة في موقع عسكري قرب حرض اليمنية قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدروع، وأسلحة تنوعت ما بين عيار "30 و50" وقنابل يدوية، تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، في عملية نوعية.

ورصدت غرفة العمليات فصائل حوثية كانت تنوي دخول الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لاستهداف المحافظات الحدودية السعودية الموسّم والطوال.

وتمكنت القوات السعودية من تنفيذ العملية بوقت قياسي بعد مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وبدأت العملية العسكرية ضد الميليشيات بقصف مدفعي سعودي بعيد المدى، وغطاء من مروحيات الأباتشي السعودية، مع مواجهة جنود القوات السعودية لتلك الميليشيات، ما اضطر إلى انسحاب ما تبقى من المتمردين.