جدل حول انتقال نجوم الإعلام الجديد للتلفزيون

شهدت منصات الإعلام الجديد بالسعودية مؤخرا، حالة انتقال كبير لنجومها ومشاهيرها، باتجاه الإعلام التقليدي المتمثل في التلفزيون أو الراديو، حيث بدأ نجوم الإعلام الجديد العمل في عدد من القنوات الخاصة والحكومية، كمقدمي برامج أو ممثلين أو عارضين للإعلانات، في حين ظلت برامج الإعلام الجديد شبه خالية من نجومها، أو وجود برامج تعرض دون انتظام، من نجوم من الدرجة الثانية.

هذه الظاهرة، شبهها البعض بالمؤامرة الرامية إلى سحب البساط من منصات الإعلام الجديد، والتي حققت منذ نشوئها في العام 2011، وهجاً وشهرة وملايين المشاهدات، وتسببت في خروج جيل جديد من النجوم، زاحموا بمتابعيهم ومعجبيهم كبار النجوم في الإعلام التقليدي، فضلا عن كون برامجهم حركت كثيراً من المياه الراكدة، وقدَمت نفساَ إعلاميا جديدا ، للدًرجة التي جعلت معه ظهور أي برنامج بنفس تقليدي خارج المنافسة.

خطة دفاع

قسورة الخطيب مدير قناة "يوتيرن" أوضح أن مغادرة الأسماء اللامعة إلى التلفزيون لا يعني خفوت وهج الإعلام الجديد، حيث إن ازدهار برامجه نابعه من سهولة الانخراط فيها وتحقيق النجومية، بعكس التلفزيون الذي تحكمه تعقيدات كثيرة وبالتالي بطأ عملية ظهور النجم، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" أن ظاهرة الإعلام الجديد عندما بدأت، لاقت حربا وتهميشا من الإعلام التقليدي، لكن مع تفوقها وبروزها، غير التلفزيون من استراتيجية التهميش، وعمل على استقطاب هؤلاء النجوم بالإغراءات المادية، كخطة دفاع أخيرة للحفاظ على وجوده.

وحول قدرة التلفزيون على إلغاء الإعلام الجديد وإقصائه من المنافسة، قال قسورة إن "فورمات" الإعلام الجديد وبرامجه تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية، حيث بإمكانها إنتاج برامج جديدة أسبوعيا، وبفترات عرض لا تتعدى الدقيقة، فضلا عن مواعيد بث غير منتظمة، عكس التلفزيون الذي تحكمه دورة برامجية ثابتة سنوية أو نصف سنوية، وبالتالي استراتيجية استقطاب النجوم وتجفيف المنابع، لن تتمكن من إلغاء الإعلام الجديد، وهو قادر بشكل مستمر على صناعة مواهب ونجوم جدد.

سوق الإعلان

من جهته، قال عبد الرحمن بيكو، منتج برامج إعلام جديد، إن محاكاة برامج التلفزيون لبرامج يوتيوب الكوميدية والحوارية، بقدر ما كانت تحديثا ضروريا ومجاراة لنفَس إعلامي جديد، بقدر ما كانت خللا إعلاميا كبيرا، مشيرا في حديثه لـ"العربية. نت" أنها لم تقدم جديدا يذكر، وما فعلته لم يتعد الاتكال على نجاح سابق لشهرة مقدمي تلك البرامج في منصات الإعلام الجديد، فضلا أن قالبها لا يتناسب مع مشاهدي التلفزيون.

بيكو، أكد أن محاولات الإعلام التقليدي استقطاب نجوم الإعلام الجديد، يهدف إلى استرجاع سوق الإعلانات، سيما أن برامج الإعلام الاجتماعي تمكنت من جذب نسبة كبيرة من مشاهدي التلفزيون، وبالتالي نسبة من إيرادات الإعلانات، مؤكدا أن الإعلام الجديد ونجومه أكبر من أن يتم احتواؤهم بسهولة، وأن ظاهرة الإعلام الجديد في السعودية نجحت في تأسيس قاعدة جماهيرية تصنف بأنها الأكبر على مستوى العالم العربي.

تجدر الإشارة، أن الفترة الماضية شهدت ظهور عدد كبير من نجوم الإعلام الجديد في قنوات سعودية مختلفة، كان من أبرزهم عمر حسين، وفراس بقنه ومؤيد الثقفي وعادل رضوان، وهتون قاضي، ومحمد بازيد، وحسام الحارثي، وثامر الصيخان، فضلا عن ظهور آخرين في إعلانات تجارية مثل بدر صالح، وابراهيم الخيرالله، ومؤيد النفيعي، وغيرهم من نجوم الإعلام الجديد.