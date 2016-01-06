فقيدنا راشد رجل الوعي والكفاءات

رحم الله رجل النبل والأخلاق ومثاليات التعامل مع الآخرين.. الرجل الذي في البداية -ربما قبل ٤٥ عاماً- تزاملنا آنذاك، لكن معرفتي به كانت قبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة.. تواجدنا في مجالات إعلامية كان يعني وقتها دخولنا في تأكيد ضرورة تحديث الصحافة بجهودنا البسيطة حسب بساطة عدد الموظفين وأيضاً بساطة قدرة التحديث..

كان رجل أخلاق بالدرجة الأولى فأنا وهو - في البداية - لم نكن ننتمي إلى جريدة واحدة، وإن كنت أنا شخصياً اتجهت إلى نشر مقالات شخصية في عدة صحف بخلافه..

ما يذكر للمرحوم راشد هو تميزه وكفاءته التي أخذ بها واقع الاستقلالية الشخصية وواقع الاحترام لدى الجميع..

وأعتقد أنه من باب ما كان عليه من كفاءة فهو يستحق أن تُنشر عنه مواضيع تتحدث عن كفاءته المهنية لعقود تخللها الكثير من النضج والمعرفة..

لا أستطيع أن أنساه.. هو الرجل النبيل الذي يقدم كل جهوده بعيداً عن المصالح الشخصية والقريب دائماً من مصالح الآخرين.. القريب دائماً من مواقف المساندة والتقدير للجميع..

رحم الله راشد؛ الرجل المحبوب الذي قدم بوعي وعقل ما كان يتميز به من معرفة بتقنية الصحافة وتطورها، وهو من عاصرها منذ البداية، والتي صنعت له أوساطاً صحفية كبرى في لبنان والمملكة والخليج ككل.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

* نقلا عن "الرياض"

