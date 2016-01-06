"اعتداء سكيورتي على مواطن" يتصدر الترند السعودي

شن مغردون سعوديون هجوما على حارس أمن دفع مواطنا كبيرا في السن بقوة حتى ألقاه على الأرض، وتصدر الهاشتاق الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان #اعتداء_سكيورتي_على_مواطن. في حين وجه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتحويل حارس الأمن الذي ألقى الرجل لهيئة التحقيق والادعاء العام فورا.

وأصدر البنك الأهلي بيانا على موقعه الرسمي يفيد بإنهاء خدمات حارس الأمن، ومؤكدًا أن تصرفه فردي غير مسؤول.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على حارس البنك وجرى تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام.

