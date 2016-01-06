اليمن.. قتلى في عملية إطلاق صاروخ فاشلة تجاه #السعودية

أعلن التحالف العربي الأربعاء، عن انفجار صاروخ بالستي فوق صنعاء أطلقه الانقلابيون الحوثيون في اتجاه السعودية.

وأفاد التحالف بوقوع قتلى وجرحى في صنعاء في عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة.

وفي سياق متصل، أفاد اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي والمستشار في مكتب وزير الدفاع لـ"العربية" أن قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني تمكنت من السيطرة على مدينة وميناء ميدي اليمنية الواقعة شمال غرب محافظة حجة وذلك بعد مواجهات عنيفة استغرقت عدة أيام ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتل خلالها العشرات من عناصر الميليشيات.

ويعتبر ميناء ميدي أحد أهم المنافذ البحرية التي كان يستخدمه المتمردون الحوثيون لتهريب الأسلحة إلى صعدة ومناطق القتال في شمال غرب اليمن ومن شأن السيطرة عليه تمكين قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف التقدم نحو مواقع الميليشيات في منطقة عبس وعلى امتداد الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.

هذا وكانت القوات السعودية المشتركة قد ضبطت الأربعاء في موقع عسكري قرب حرض اليمنية قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدروع، وأسلحة تنوعت ما بين عيار "30 و50" وقنابل يدوية، تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، في عملية نوعية.

ورصدت غرفة العمليات فصائل حوثية كانت تنوي دخول الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لاستهداف المحافظات الحدودية السعودية الموسّم والطوال.