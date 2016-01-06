مساعدات سعودية لإغاثة لاجئي سوريا في الأردن

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين 7290 قطعة شتوية من البطانيات والكنزات وطواقي الرأس والشالات النسائية وخلافها من المواد الإغاثية على الأسر السورية المستفيدة والقاطنين في محافظة المفرق الأردنية، وذلك ضمن محطتها العشرين في مشروعها الإغاثي (شقيقي دفؤك هدفي 3 ).

وعملت الحملة من خلال مكتب الأردن على تنفيذ هذه المحطة وقدمت خلالها الكسوة الشتوية المتنوعة التي غطت 1750 فردا سوريا بواقع 290 عائلة سورية لاجئة مستفيدة .

وأفاد مسؤول قسم التوزيعات والإعلام الخارجي بالحملة، أيسر القضاة، أن هذه الدفعة تأتي في إطار استمرارية توزيعات الخير التي نفذتها الحملة في مناطق اربد وجرش وعجلون والمفرق وعمان، مبينا أن محطات التوزيع ستواصل تمددها لتصل للأشقاء اللاجئين السوريين في مختلف مناطق سكناهم في الأردن.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة حققت نقلة نوعية من خلال مشاريعها الإغاثية المتعددة في تقديم الدعم الكامل للأشقاء السوريين، حيث وزعت الحملة حتى هذه المحطة (269.567) قطعة شتوية متنوعة شملت الأشقاء اللاجئين في الأردن وتركيا ولبنان والأشقاء النازحين في الداخل السوري.

وأوضح أن الحملة تنفذ مشاريعها إلى جانب المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، وذلك في إطار التخطيط والتنسيق والتقييم المشترك لتقديم المساعدة والدعم للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان، والتأكد من أن هذه المساعدات تصل في الوقت المناسب إلى المستحقين الفعليين.

وأشار إلى أن مشروع (شقيقي دفؤك هدفي 3 ) يواصل أعماله الخيرة تلبيه للتطلعات الأخوية التي تجمع الشعب السعودي مع الشعب السوري العزيز، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملات الإغاثية.