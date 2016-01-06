مسقط "تأسف" للاعتداء على سفارة وقنصلية السعودية بإيران

أعربت سلطنة عمان، الأربعاء، عن "بالغ أسفها" لما تعرض له مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد من تخريب من قبل متظاهرين إيرانيين

ويعد الاعتداء مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد حرمة المقار الدبلوماسية وحمايتها من قبل الدولة المضيفة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، ونقلته وكالة الأنباء العمانية أن "السلطنة تعتبر هذا العمل عملا غير مقبول وتؤكد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد قواعد جديدة تُحرم بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحقيقًا للاستقرار والسلم".