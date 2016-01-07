استعملت مصطلح الدول الأيدلوجية في أكثر من مقال كان آخرها "الفائزون بجائزة السعادة لهذا العام".. أشرت فيه إلى أن الدول الأيدلوجية فشلت في تحقيق العدالة والرفاهية وحفظ كرامة الانسان رغم قيامها على هذا الوعد.. وفي المقابل هناك الدول الواقعية (حسب تعريفي) التي لم تتبن أفكارا ايدلوجية ولكنها سعت لرفاهية المواطن وسعادة الإنسان فحققت قفزات متقدمة دون ضجيج أو قهر أو خطب ثورية رنانة (وخذ كمثال سنغافورة وفنلندا والنرويج ونيوزلندا التي تحتل جميعها مراكز متقدمة في سلم النزاهة والرفاهية والتنمية العالمية)..

والأيدلوجيا على أي حال مُصطلح يتعلق بعلم الأفكار ودراسة المعتقدات والمُثل التي يتبناها الناس على أساس فردي أو جماعي. وأول من استعمل هذا المصطلح الفيلسوف الفرنسي ديستات تريسي في القرن التاسع عشر.. وبمرور الوقت ارتبطت الأيدلوجيا بالمواقف الفكرية والأجندات السياسية وأصبحت المحرك الأساسي للأحزاب المعارضة والحركات الثورية..

ولأن الأيدلوجيا مجرد أفكار نظرية ومعتقدات جدلية (لا يمكن الاتفاق عليها أو إثباتها بطريقة علمية) يعتمد أصحابها على مخاطبة العواطف ودغدغة الأحلام وتحريك الغوغاء نحو هدف مصطنع أو تنظيري أو مثالي يصعب تحقيقه..

ولأنها (أفكار تنظيرية) تحتاج إلى مرجع ومُفسر وزعيم روحي يتم تقديسه وتقديمه بشكل نموذجي.. يلاحظ هذا في جميع الدول الأيدلوجية التي تقدس زعماءها لدرجة التأليه كما كان يحدث مع لينين في روسيا، وهتلر في ألمانيا، والخميني في إيران، وموسيليني في إيطاليا، وكاسترو في كوبا، وحافظ الأسد في سورية..

غير أن فكرة تقديس الزعيم هي بالذات ما يتسبب في انهيار الدول الأيدلوجية فور وفاته، أو وفاة جيل الحرس القديم المرافق له (كما حدث في روسيا والصين حين تسببت الشيخوخة في وفاة أعضاء الحزب الحاكم بشكل سريع ومتواصل فانتقلت الدولتان بسرعة مدهشة إلى عصر الانعتاق الفكري والانفتاح الاقتصادي)!

ومن حسن الحظ أن قرننا الحالي بدأ بانتهاء معظم الدول الأيدلوجية.. ففي وطننا العربي تراجعت أفكار عبدالناصر القومية الاشتراكية فور وفاته وتولي أنور السادات السلطة.. كما اختفت من الجزيرة العربية (الجمهورية اليمنية الجنوبية الشعبية) التي كانت تتخذ من الاشتراكية الماركسية منهجا لها في عام 1990.. وفي العراق انهارت الدولة البعثية القومية بدخول القوات الأميركية وإعدام صدام حسين.. أما في ليبيا فأختفت دولة الكتاب الأخضر بمقتل القذافي واستعادة علم ليبيا القديم.. لم يبق في عالمنا العربي سوى النظام البعثي في سورية الذي مازال (رسميا على الأقل) يتخذ من النظام القومي والاشتراكي منهجا شهد التاريخ بفشله.. لم يبق في منطقة الشرق الأوسط سوى إيران التي تتبنى أيدلوجيا مذهبية تحاول من خلالها إثارة النزاعات في الدول العربية..

أما حول العالم فتعد الصين أبرز نموذج تخلى عن الفكرة الشيوعية وحقق قفزات اقتصادية مدهشة.. والاتحاد السوفياتي الذي حل نفسه طواعية وتبنى رأسمالية اتهم بها الغرب دائما.. حتى كوبا تخلصت مؤخرا من أفكارها الشمولية (قبل وفاة كاسترو) وتصالحت مع أميركا في عهد أوباما.. لم يبق في عالم اليوم سوى كوريا الشمالية التي لاتزال تعيش في عالم خاص بها يعتمد على تقديس زعيمها الحالي جونغ أون!

.. بدون شك؛ أسوأ ما يمكن للبشر الحصول عليه هو دولة أديلوجية تعاملهم على أساس عقدي أو تحاسبهم على أساس فكري.. "دولة أيدلوجية" أثبت القرن العشرون فشلها في بناء المجتمع ورفاهية الفرد مقارنة بدول واقعية حققت تقدمها من خلال رفاهية المواطن واحترام حرية الإنسان.



*نقلا عن "الرياض"