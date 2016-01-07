جدة.. طلاب يكرمون معلمهم بعد فراق 27 عاماً

استقبل مجموعة من المواطنين في محافظة جدة معلمهم القادم من دولة مصر العربية لأداء مناسك العمرة بعد أن فارقوه قبل 27 سنة منذ مغادرته السعودية، حيث كان يقوم بتدريسهم في مدرسة الأحنف بن قيس الابتدائية بقرية المحضر بوادي العرج بمحافظة أضم.

وأوضح صالح المعلوي لموقع "المواطن" أن معلمهم مصري الجنسية، وهو زكريا رزق عبدالمنعم اللقاني معلم لمادة الرياضيات، حيث شاءت الأقدار أن يجتمعوا مرة أخرى بمدينة جدة عندما قدم لأداء مناسك العمرة، والذي استقبله عدد من طلابه الذين أصبحوا رجالًا يشغلون وظائف حكومية ومنهم الآن من هم في مجال التعليم وفي القطاع الخاص، وقد عملوا له تكريما بهذه المناسبة والتقاط بعض الصور التذكارية، في بادرة تجسد أجمل صور المعاني والوفاء.