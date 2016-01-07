صاحب متحف بن يحيى.. 40 عاما بصناعة الخناجر والسيوف

يعد متحف بن يحيى التراثية بمحافظة النماص من المتاحف المميزة شمال منطقة عسير من حيث التنوع والصناعة التي حافظت على هوية التراث.

"العربية.نت" التقت صاحب المتحف، علي بن يحيى الشهري، الذي كشف بدوره عن المهنة التي يمارسها منذ 40 عاماً حيث يعد من الأوائل الذين واصلوا المهنة دون انقطاع وفي نفس المدينة.

وذكر الشهري بأنه لم يشتغل بمهنة غير تطوير متحفه والجمع قدر المستطاع من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية. احتوى متحفه على بندقية قديمة كان يستخدمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حيث وجدت عليه صورته وتاريخ صناعتها، كما ضم المتحف سيف الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسمى "سيف الفقار" وعليه نحتت أبيات شعرية للمتنبي.

وتنوع العرض بالمتحف مابين البنادق والأدوات المنزلية والسيوف والخناجر التي تتراوح أسعارها من خمسة آلاف ريال وقد تصل الى 100 ألف ريال. وأضاف الشهري أن المتحف يشتمل على معدات متطورة خاصة بصيانة البنادق التقليدية والتي تستخدم في المناسبات العامة والخاصة مثل الفتيل والمقمع.

كما ضم المتحف وثائق قديمة ذات قيمة تاريخية وحلي وبعض العملات المالية النادرة مثل العملة العباسية والآموية والبيزنطية والطوالة التي كانت يتعامل بها الناس شمال المملكة قبل الحكم السعودي.

واختتم الشهري قائلاً إن المتحف يحتوي على قرابة 18 ألف قطعة، مضيفاً أنه قدم العديد من الهدايا الخاصة لكبار الشخصيات وضيوفها.