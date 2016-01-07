عندما اندلعت الثورة (البلشفية) في روسيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأعلن قيام الاتحاد السوفياتي، جرى اضطهاد مريع للأقليات الإسلامية في جنوب تلك البلاد مما اضطر مجاميع كبيرة منها إلى النزوح والالتجاء إلى بعض الأقطار الإسلامية ومنها السعودية التي احتضنتهم وآوتهم ووطنتهم. والحق يقال، إن هؤلاء القوم كانوا مثالاً للعصامية والتعفف، ومنذ صغري في مدينة الطائف زاملت بعض أبنائهم في المدارس، ولم أشاهد أحدًا من كبارهم إلاّ ولديه صنعة ما يكتسب منها رزقه ولا يمد يده للناس، فأفادوا واستفادوا، ورحم الله من (أفاد واستفاد)، وتصاهروا واندمجوا وذابوا في مجتمعهم وتقلد بعضهم أرفع المناصب عن جدارة واستحقاق.

ومن ضمن شغلاتهم التي لا يمكن أن أنساها أن بعضهم استطاع أن يستفيد حتى من (كفرات) السيارات التالفة وحولوها إلى (حذيان أو نعال) والبدو يطلقون عليها اسم (زرابيل). وسبق لي في يوم من الأيام أن امتطيت أو لبست (زربولاً) أكبر من مقاس قدمي بعشر درجات.

هذه المقدمة الطويلة التي ليس لها داع، اضطررت إلى أن أوردها فقط من أجل الدخول في موضوع (صيانة أو تصليح أو تلميع أو ترقيع الأحذية بجميع أنواعها) أعزكم الله – هذا إن صح التعبير – مع أنني أجزم أنه لن يصح، لأنني قرأت عن مليونير لديه مصانع (وماركات) لأحذية من أرقى الماركات، ويقول في مقابلة صحافية له: إن الفضل في ذلك يعود لوالدي (الإسكافي) الذي كان له دكان صغير لتصليح الأحذية، وبواسطة هذا الدكان أعاشني وكبرني وعلمني وصنع مني رجلاً نافعًا في مجتمعي.

وهو رجل مبتور الساق بعد أن أصيب في معركة حصلت عام 1891، لم تنجب له زوجته، لهذا تبناني وانتشلني من رصيف أحد الشوارع عندما وجدني لقيطًا وملفوفًا في مهادي في عز البرد.

إنه رجل منكر لذاته دائمًا، لا يمكر ولا يغدر في اتصاله بالناس، ويتوقع دائمًا من الآخرين أن يستجيبوا له بنفس الصراحة. لقد كان والدي (إسكافيًا) فخورًا ومتواضعًا، ويجد متعة كبرى في عمله.

وعندما اغتنيت حاولت أن أريحه من عمله، وأن أجعله مسؤولاً على رأس مصنعي للأحذية، ولكنه رفض رفضًا قاطعًا أن يترك دكانه الصغير الذي مات وقضى نحبه فيه، وكانت وصيته الوحيدة أن نضع على نصب قبره فردة حذاء، وأن يكتب عليه: هكذا عاش ومات بشرف ولم يترك الإزميل يسقط من يده.

وفعلاً صنعت تمثالاً من البرونز على شكل حذاء قديم، ووضعته على نصب القبر مع العبارة التي طلب كتابتها، ولا يزال أبنائي وأحفادي يضعون الزهور على فردة الحذاء في المناسبات.

*نقلا عن "الشرق الأوسط"

