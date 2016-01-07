الجبير يلتقي نظيره الباكستاني بإسلام آباد

وصل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وبدأ الجبير لقاء مع قائد الجيش الباكستاني الفريق راحيل شريف. ووفق بيان مختصر للجيش الباكستاني فقد بحث الجانبان الوضع الأمني والإقليمي، حيث أشاد وزير الخارجية السعودي بنجاجات باكستان الكبيرة في محاربة الإرهاب والجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الجبير نظيره مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية، سرتاج عزيز، كما سيلتقي برئيس الوزراء، نواز شريف.

ويتوقع أن تهيمن على المباحثات الاعتداءات على البعثة السعودية في إيران ومشاركة باكستان في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وكانت باكستان قد استنكرت الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الإيرانية، طهران، ومدينة مشهد. واعتبرت أن الهجوم على السفارة السعودية يتعارض مع الأعراف الدولية، مؤكدة على أن الدول كافة مسؤولة عن توفير السلامة والأمن لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها. كذلك أعربت عن استعدادها للعب دور في رأب الصدع وإعادة العلاقات بين السعودية وإيران.

وسبق لباكستان أن أعلنت انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري، لكنها قالت إنها تنتظر التفاصيل لتحديد مدى مشاركتها في أنشطة التحالف المختلفة.