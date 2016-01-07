وفاة سعودي وإصابة اثنين بعد تعرضهم لدهس في لوس أنجلوس

تعرض 3 مواطنين سعوديين لحادث دهس، الأربعاء، في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس من قبل قائد سيارة مخمور أثناء وقوفهم على ناصية الطريق في أحد شوارع المدينة، بحسب بيان صدر عن القنصلية السعودية في لوس أنجلوس حول الحادث.

وقال البيان إن الحادث أدى إلى وفاة الموظف لديها ياسر بن هايف المطيري وإصابة كل من الطالب فارس حمود العنزي بإصابة متوسطة، والطالب عبدالله عابد النمري بإصابة خفيفة.

وباشرت القنصلية على الفور الإجراءات المختصة لمتابعة ملابسات الحادث مع السلطات الأميركية.

وذكرت القنصلية السعودية في البيان أن القنصل العام قدم تعازي لأسرة الفقيد نيابة عن وزير الخارجية والسفير السعودي.

كما اطمأن القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في واشنطن على المصابين، وكذلك موظفو القنصلية من خلال زيارتهم بالمستشفى والاتصال بذويهم وطمأنتهم عليهم. ومن المتوقع خروج المصابين من المستشفى اليوم الخميس.