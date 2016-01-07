التحالف: طائراتنا لم تستهدف سفارة إيران في #صنعاء

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العميد أحمد عسيري، إن التحالف سيحقق في اتهام من إيران بأن طائراته استهدفت سفارة إيران في صنعاء.

ونقل التلفزيون الإيراني عن حسين جابر أنصاري، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله إن السعودية تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة وإصابة بعض العاملين فيه.

وأضاف عسيري أن طائرات التحالف نفذت هجمات مكثفة في صنعاء مستهدفة منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثي ضد السعودية، مضيفاً أن الجماعة استخدمت منشآت مدنية منها سفارات مهجورة.

وقال عسيري إن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاتها الدبلوماسية وإن الاتهامات التي تستند إلى معلومات يقدمها الحوثيون ليست لها مصداقية.