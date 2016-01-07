الدفاع_الجوي_السعودي يعترض صاروخا باليستيا للحوثيين

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي في منطقة جازان على الحدود السعودية اليمنية صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من داخل الأراضي اليمنية، كان موجها إلى الحدود.

ويأتي ذلك فيما استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع عدة للانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة حجة، في وقت سيطرت فيه المقاومة الشعبية والجيش الوطني بشكل كامل على ميناء ميدي الاستراتيجي.

غارات جوية مركزة شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع المتمردين في منطقة بني حُشيش المجاورة لمديرية نِهْم شمال شرق العاصمة صنعاء، إضافة إلى منطقة النهدين وقاعدة الديلمي.

وفي حَجة استهدفت مقاتلات التحالف مواقع عسكرية تابعة للواء 25 ميكانيكي في منطقة عبْس جنوب مدينة ميدي التي تمكنت القوات المشتركة من السيطرة عليها، إضافة إلى الميناء المطل على البحر الأحمر حيث دفع الانقلابيون ثمناً باهظاً للذود عن هذا الميناء، كونه شريان إمداد للأسلحة المهربة إليهم من إيران.

واستمراراً لتقدم قوات الشرعية في تعز تمت استعادة العديد من المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون بعد معارك شرسة سقط خلالها 12 من المتمردين وجرح العشرات خاصة على جبهة الجحملية وثعبات شرق مدينة تعز، الأمر الذي رد عليه الانقلابيون بالقصف العشوائي على الأحياء السكنية بالمدافع وقذائف الدبابات.