.. من أسوأ ما تتعرض له الأسر من ابتلاء هو الطلاق، الذي يسبب تشتت أفراد الأسرة من بنين وبنات وعزوبية النساء وخاصة اللواتي قضين زهرة شبابهن في خدمة الزوج ثم ألقى بها في الهواء بالطلاق.

وللطلاق سبب آخر هو أن الشاب والفتاة لم يتكلفوا ما يتطلبه الزواج من مبالغ فيقبلون على الزواج كتجربة، أو أنه كمثل ما يرون في الأفلام السينمائية.

وبتاريخ 2/12/1436هـ نشرت "عكاظ" تقريراً جاء فيه: كشفت وزارة العدل عن تسجيل حوالى 240 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي 1435هـ، بما نسبته 20% من إجمالي عقود النكاح التي أجراها مأذونو الأنكحة في عدد من مناطق ومدن ومراكز وقرى المملكة خلال ذات العام (1.2 مليون عقد نكاح) .

وفي مواجهة ذلك، طالبت الوزارة المقبلين على الزواج بالالتحاق بالدورات المكثفة التي تعقد ما بين وفترة وأخرى وتقدم مجانا لتعريف عرسان المستقبل بواجبات كل من الزوجين تجاه الآخر حتى يتم على الأقل المساهمة في تقليل حالات الطلاق بالمملكة. وقال لـ«عكاظ» مصدر مطلع في الوزارة: "لو أن جميع المقبلين على الزواج التزموا بالالتحاق بهذه الدورات لكانت نسب حالات الطلاق أقل وأخف مما هي عليه حاليا".

كلام جميل وصحيح، لكن ما الذي يمنع المقبلين على الزواج عن الالتحاق بهذه الدورات يا ترى؟

المشكلة أن كل شاب يعتبر نفسه مكتمل الرجولة والمعرفة بواجبه تجاه زوجته.. مثلما أن الفتاة تخجل من الالتحاق بالدورة التثقيفية، الأمر الذي سبب ارتفاع نسبة الطلاق، إذ تقول وزارة العدل: ازدادت حالات الطلاق خلال العام 2014م بأكثر من 8371 حالة عن العام السابق له.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر إصدارا لصكوك الطلاق بـ 9954 إثبات طلاق، فيما جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية إصدارا لإثباتات الطلاق بواقع 5306 إثباتات، تلتها مكة المكرمة (2326)، ثم الطائف (1459(. كما سجلت قضايا الخلع ارتفاعا ملحوظا في محاكم منطقة مكة، إذ أصدرت خلال العام نفسه 405 صكوك خلع، بنسبة زيادة بلغت 375% عن العام 2013م.

ويرى المسؤولون في وزارة العدل أن سبب الطلاق الذي يحصل بين الزوجين يعود إلى ما يكون في مخيلة الزوج قبل الحياة الزوجية من صور لفنانات مسلسلات وأفلام لا تتفق مع الشرع ولا مع عاداتنا وتقاليدنا، حيث يرى الشاب أن صورة زوجته مملة ولا تشبه ما شاهده في هذه المسلسلات والأفلام ووسائل الإعلام .

وكانت تقارير رسمية لوزارة العدل قد أشارت إلى تسجيل 33954 حالة طلاق خلال العام الماضي (2014م)، و434 حالة خلع، فيما بلغ عدد الزيجات (11817) .

السطر الأخير:

قال عليه الصلاة والسلام: "لا يَفْرُك مؤمن مؤمنة إن كِرَهَ منها خُلُقاً رضي منها آخر"

*نقلاً عن "عكاظ"