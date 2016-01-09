الانتهاء من استبدال رخام الشاذروان للكعبة وجدار الحطيم

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم الانتهاء من أعمال استبدال رخام الشاذروان للكعبة المشرفة وجدار الحطيم.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إنه تم استبدال 46 قطعة من بلاط الحطيم منها 22 علوي و24 للجدار.

ويُقدر سُمك الرخام5 سم وبلغ عدد بلاط رخام الشاذروان13 بلاطة من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، و15 من الركن اليماني إلى العراقي، و8 ما بين باب الكعبة والركن الشامي، فيما بلغ إجمالي عدد القطع (36) قطعة بسماكة تُقدر بـ 7 سم.

وبلغ وزن القطع ما بين الأركان 110 كيلوغرامات، والأركان 225 كيلوغرام بطول48.7م حتى بدأ رخام الشاذروان وجدار الكعبة بأبهى حلة.

كما أكد حرص القيادة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ، وولي ولي عهده بمتابعة مستمرة وحرص دؤوب من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.