ثالث حملة لـ "مركز الملك سلمان للإغاثة" تنطلق بطاجكستان

انطلقت اليوم الحملة الثالثة من دفعة المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من العاصمة الطاجكية دوشنبه إلى المناطق المتأثرة جرّاء الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحوت الحملة التي انطلقت تحت متابعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة من العاصمة دوشنبه إلى مدينة روشان المتضررة على 200 مدفأة 650 بطانية و 222 سلة غذائية ، تحملها (4) شاحنات بمتابعة فريق مختص من المركز .