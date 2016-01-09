محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات وتطويرها

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إلى الإمارات، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحث الطرفان العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى مطار الرئاسة بأبوظبي وفي استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وأحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة، واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.