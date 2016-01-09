"مجلس التعاون الخليجي" يجتمع لبحث الاعتداءات الإيرانية

وصل وزراء خارجية قطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الطارىء لوزراء مجلس التعاون الخليجي لبحث تداعيات أزمة الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران، بحسب ما أفاد مراسل العربية في الرياض.

ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لدول مجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مؤتمراً صحفياً اليوم.

من جهته، عقد الجبير اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة ، وذلك في قاعة الاجتماعات، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط. وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش المجلس الوزاري الخليجي الانتهاكات الإيرانية بحق مقار البعثات الدبلوماسية السعودية.

ويأتي الاجتماع بعد تأييد دول عدة قرار المملكة قطع علاقتها مع طهران، وإبداء دول أخرى استعدادها القيام بدور الوساطة بين البلدين من أجل تهدئة التوتر وحل الخلافات، وسط إدانة مجلس الأمن الدولي للاعتداءات.

وكانت السعودية قد دانت بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وفشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة.

ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك عن هذا الاجتماع، يعبر عن موقف دول المجلس من الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومستقبل العلاقات الخليجية مع إيران.

ومن الرياض إلى القاهرة، من المقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد، بناء على طلب الرياض إدانة انتهاكات إيران لحرمة مقار بعثاتها الدبلوماسية.